GROTTAMMARE – Una nuova settimana di cinema da gustare all’aperto con tre anteprime, capolavori da rivedere e il meglio della stagione. Dal 6 agosto come è noto, chi ha più di 12 anni, accederà agli spettacoli all’aperto forniti dioltre alla registrazione obbligatoria da effettuare sul sito www.cinemaingiardino.it , distanziamento di un metro, evitare assembramenti e indossare la mascherina se non si può garantire il distanziamento come richiesto dal DL 105/2021 del 23/07.

Sarà possibile acquistare il biglietto on line sul sito www.cinemaingiardino.it