RIPATRANSONE – Il Centro Storico di Ripatransone e la sua Scalinata di Via Margherita tornano a fare da sfondo a Le Scale Musicali, il Festival dedicato alla Musica dal Vivo, che si terrà il 16 ed il 22 agosto, con due serate dedicate alla musica d’autore in uno degli scenari più suggestivi del Piceno. Si esibiranno Martelli lunedì 16 agosto e gli Universosound domenica 22 agosto.

Entrambi i concerti avranno inizio alle ore 21.30 e sono ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria, da effettuarsi via email all’indirizzo eventiripa@gmail.com o telefonicamente al numero 0735 99329.

“Con la rassegna Le Scale Musicali offriamo anche nel 2021 un’occasione di valorizzazione di uno degli scorci simbolo del nostro Centro Storico attraverso la musica”, afferma il Consigliere Delegato al Turismo Stefano Fraticelli. “In questa edizione abbiamo voluto sostenere il talento di giovani artisti marchigiani che stanno muovendo i primi passi nel mondo della musica e che si stanno distinguendo per la propria proposta.”

Difatti entrambi gli ospiti sono degli emergenti. Martellini nasce nell’aprile del 2017. La sua musica tenta di far riflettere il pubblico con l’uso della sua ironia e delle sue esperienze. Il genere da lui proposto cerca di trovare un connubio fra il cantautorato rivisitato in chiave pop e la musica jazz.

Gli Universound sono un gruppo di 5 giovani musicisti marchigiani, nato nel 2016. Sono in costante ricerca, con l’intento di creare il proprio materiale sonoro, abbracciando e scivolando tra stili e contaminazioni, pur rendendo il loro sound uniforme, compatto e caratteristico, che amano definire “Nu Funk”.

Infine le parole del sindaco Alessandro Lucciarini De Vincenzi: “In un’estate in cui abbiamo finalmente riconsegnato al territorio un luogo simbolo per la cultura come il Teatro delle Fonti, realizziamo ancor di più quanto Ripatransone sia ricca di luoghi di proposta culturale. In questi giorni la nostra Città è letteralmente invasa dai turisti che stanno finalmente scomprendone le bellezze, siamo felici di poter offrire non solo intrattenimento ma esperienze di permanenza.”

