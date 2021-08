SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Vigili del Fuoco e sanitari al lavoro alle prime ore del 14 agosto.

A San Benedetto primo intervento dei pompieri sul lungomare. In una casa era stato segnalato un cane che abbaiava molto forte e una luce ancora accesa nonostante l’ora tarda. I vicini hanno allertato Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine che sono penetrati all’interno e hanno trovato un 54enne deceduto per cause in fase di accertamento. Vani, purtroppo, i soccorsi del 118.

Sempre a San Benedetto, in altra abitazione, una donna è stata soccorsa dai pompieri per un incidente casalingo secondo le prime indiscrezioni. Vigili del Fuoco allertati da un vicino che sentiva i lamenti della donna. Sul luogo anche il personale sanitario del 118.

