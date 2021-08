SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Ben venga la determinazione con la quale l’amministrazione comunale sta cercando fondi per la ripartenza della nostra amata Samb, con la speranza che ci sia un minimo di attenzione anche per un’altra realtà cittadina che si è già iscritta al campionato di Serie D”.

Così il Porto d’Ascoli Calcio in una breve nota diffusa nella serata del 13 agosto.

Il Comune di San Benedetto del Tronto ha diffuso proprio oggi il bando per le manifestazioni d’interesse per l’assegnazione del titolo sportivo ad una nuova società per un eventuale ripartenza dalla serie D (350 mila euro da versare alla Figc entro le 12 del 24 agosto).

I biancazzurri dei fratelli Massi auspicano la buona riuscita del tutto, come tutti noi tifosi rossoblu ma, giustamente, non vogliono essere dimenticati per quello che hanno fatto in campo, partendo dal basso, e conquistando grandi risultati come la promozione in serie D con pieno merito.

