Carabinieri in azione

FERMO – Controlli delle Forze dell’Ordine nel Fermano in questi giorni.

I carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno denunciato due persone.

La prima è stata deferita per aver rifiutato di dare le generalità ai militari dopo un incidente stradale. La persona è stata più collaborativa quando portata in Caserma ma ciò non ha evitato la denuncia.

La seconda è stata denunciata poiché risultata positiva sia al Drug Test sia all’Alcol Test (valore alcolemico cinque volte sopra il consentito). Ritirata anche la patente di guida.

