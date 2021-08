SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota del Comune di San Benedetto, diffusa il 13 agosto.

Si rende noto che da lunedì 16 agosto, e fino al termine del mese di agosto, i cacciatori potranno ritirare i loro tesserini. Uno sportello apposito sarà aperto al piano terra del Municipio di viale De Gasperi, presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18.

I cacciatori saranno contattati telefonicamente e sarà loro comunicato il giorno in cui andare a ritirare il tesserino presentando ricevuta di pagamento della quota per la stagione venatoria in corso e codice fiscale. E’ anche possibile prenotare l’appuntamento telefonando, nei giorni e negli orari sopra indicati, al numero 0735/794592.

Per evitare assembramenti è indispensabile rispettare l’appuntamento indicato, presentarsi con mascherina e farsi annunciare dal personale d’ingresso.

