SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota del Comune di San Benedetto, diffusa il 13 agosto.

In vista della notte di Ferragosto e del prevedibile correlato aumento della vita notturna, l’amministrazione comunale ricorda che sono in vigore due ordinanze:

– la prima vieta l’accesso alla spiaggia dalla mezzanotte alle sei del mattino;

– la seconda vieta, dalle 20 alle 6 del giorno successivo per l’intero periodo estivo, la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche per l’asporto in qualsiasi contenitore, nonché la vendita per asporto di bevande di qualsiasi gradazione in contenitori di vetro, lattine e in metallo o altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l’incolumità fisica e l’ordine pubblico. Il provvedimento interessa tutti coloro che sono autorizzati alla vendita e/o alla somministrazione di alimenti e bevande anche attraverso distributori automatici o in circoli privati, e/o alla vendita al dettaglio, anche in qualità di artigiano.

Durante il weekend, come da indicazioni pervenute dal Prefetto di Ascoli Piceno, verranno potenziati i servizi di controllo da parte delle forze dell’ordine e della Polizia locale.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.