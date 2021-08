La Polizia Municipale di San Benedetto invita chi viaggia in automobile di utilizzare percorsi alternativi al tratto urbano della Statale 16

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “A seguito di un tamponamento avvenuto nella galleria Colle Di Marzio dell’A14 in territorio abruzzese a sud dell’uscita di San Benedetto, i mezzi in direzione sud vengono invitati ad uscire a Grottammare. La Polizia Municipale di San Benedetto invita chi viaggia in automobile di utilizzare percorsi alternativi al tratto urbano della Statale Adriatica”.

Così il Comune di San Benedetto in una nota diffusa il 13 agosto.

