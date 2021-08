Dal 14 al 20 agosto: i Jalisse a Grottammare, Fiordaliso a San Benedetto, il matematico Piergiorgio Odifreddi ad Alba Adriatica. Tornano anche sagre e feste, come Ascoliva ad Ascoli Piceno. E ancora concerti all’alba per Ferragosto, teatro, cinema all’aperto e molto di più

Per Ferragosto la Riviera e l’entroterra prendono “fuoco”: tanti eventi da non perdere, divertimento, spettacolo, cultura, sport e musica. Sabato 14 agosto i Jalisse sono a Grottammare, mercoledì 18 agosto Fiordaliso arriva a San Benedetto per due serate di grande musica. Giovedì 19 agosto invece ad Alba Adriatica sbarca il matematico Piergiorgio Odifreddi. Tornano anche sagre e feste, come Ascoliva dal 14 agosto ad Ascoli Piceno per celebrare sua maestà l’oliva all’ascolana. E ancora concerti all’alba per Ferragosto, teatro, cinema all’aperto, mercatini imperdibili e serate all’insegna del divertimento. Brucia con noi al ritmo dell’estate.

