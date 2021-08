ALTIDONA – Appuntamento sociale.

Dal 12 al 15 agosto inizia la seconda edizione della Polisportiva Party organizzata dalla Polisportiva Altidona A.S.D. in collaborazione con la Proloco e Amministrazione comunale.

Quest’anno divertimenti vari per bambini da 2 a 12 anni con l’associazione Grillo Parlante, il 13 torneo di Biliardino aperto a tutti uomini, donne e ragazzi con premi in prodotti locali, per il 14 Compagnia Feel Good Show spettacolo ONIRI, mentre per il 15 agosto serata dedicata alla presentazione stagione calcistica 2021/2022 con tutti i mister e bambini, con la novità della prima squadra che milita in terza categoria.