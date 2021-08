MONTEPRANDONE – L’Azienda Sanitaria Unica Regionale ha comunicato che il camper vaccinale sarà presente anche nel Comune di Monteprandone.

Tappa il 23 agosto dalle 9 alle 13 in piazza dell’Unità a Centobuchi. Non è necessaria prenotazione, basta presentarsi in piazza muniti di tessera sanitaria.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.