SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuova puntata di “Punto. E a capo“, la trasmissione di Riviera Oggi che si occupa di politica, società, sport, cultura e attualità sambenedettese.

Venerdì alle 18.30 va in onda un interessante dialogo con Lionel Sidieu, sbarcato in Italia dal Camerun a soli 14 anni, con tanti sogni nel cassetto. Dopo anni difficili in centri di accoglienza, che non hanno scalfito la determinazione nell’inseguire il suo obiettivo, oggi è uno stilista ed imprenditore di successo ed ha un negozio di abbigliamento nel cuore della città di San Benedetto.

Nel corso della puntata, c’è anche la testimonianza di Johanna Ibraim, madre di famiglia intervistata dalla nostra giornalista Marta Grima, che ci offre un bell’esempio di perfetta integrazione nel nostro territorio.

Molti gli spunti che questo dialogo ci offre: dal tema del pregiudizio, a quello dello ius soli, che proprio in questi giorni è tornato al centro del dibattito politico in Parlamento. Modera Antonio Di Salvatore.

