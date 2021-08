SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota di Gaetano Curreri, leader del gruppo Stadio, diffusa sui Social l’11 agosto.

Ciao a tutti, sono finalmente tornato nella mia cara Bologna.

Qui con me, nella foto, l’equipe di Uitc ed emodinamica dell’ospedale di Ascoli, persone speciali con cui ho condiviso tante emozioni.

Manuela, un’infermiera del reparto che è stata tanto vicino a me e al mio staff, mi ha salutato con queste parole che voglio condividere con voi. “Benedetto quel giorno “Maledetto” in cui eravamo tutti qui pronti per te, che hai portato la musica su un tetto di un ospedale quando eravamo tutti disperati, ti vogliamo bene Gaetano sarai sempre nei nostri cuori.

Sì, Benedetto quel giorno, non vi dimenticherò mai. So che gli Stadio e il mio management hanno ringraziato tutte le persone che si sono presi cura di me e di loro, rinnovo i miei ringraziamenti speciali per tutti

