RIPATRANSONE – Tre appuntamenti che hanno il noir come filo conduttore: la Pelasgo 968 di Grottammare organizza a Ripatransone la Rassegna Letteraria “Il Vicolo dei Misteri” nell’ambito del cartellone estivo curato dall’Amministrazione Comunale di Ripatransone. La rassegna si apre il 12 agosto con lo scrittore e giornalista Massimo Lugli già presente nel 2020 a Ripatransone con Il delitto di Via Poma. Lugli presenta un romanzo distopico uscito da pochi giorni intitolato “L’ultimo guerriero”, nuovo genere per lo scrittore romano dunque motivo di forte interesse. Il 14 agosto Ripatransone ospiterà Paolo Sanna, vincitore della sezione giallo/noir del Concorso letterario “Città di Grottammare”, con il suo “Un coniglio bianco in una tormenta di neve”. Un giallo/noir forte e ben concepito che sarà senz’altro apprezzato dagli amanti del genere. Chiuderà la rassegna il 18 agosto Sara Magnoli con “Dark web”, dedicato ai giovani e al lato oscuro della rete.

Tutti gli appuntamenti si terranno presso il Giardino Ex-Acli alle ore 21.30, con la Moderazione di Giovanna Frastalli. Prenotazione obbligatoria via email a eventiripa@gmail.com o telefonicamente al numero 0735 99329. In virtù delle recenti disposizioni governative, l'accesso all'evento è consentito ai soli possessori di Green Pass. L'Associazione Culturale Pelasgo968 di Grottammare è in prima linea nell'ambito letterario soprattutto grazie al Concorso Città di Grottammare che ha visto nell'ultima edizione, la dodicesima, la partecipazione di 770 autori provenienti da tutte le Regioni italiane e dall'estero.

