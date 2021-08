GROTTAMMARE – “Un successo straordinario, che ha fatto registrare il tutto esaurito, quello che è andato in scena sabato 7 agosto presso la Chiesa di San Giovanni Battista di Grottammare per il concerto d’Arpa con Elena Cacciagrano”. Queste le parole dell’ideatrice della serata Marilisa Felicetti. L’evento è stato realizzato in occasione del quinto centenario della nascita di Papa Sisto V ed è stato organizzato dal Giornale Grottammare, dall’Associazione “Per Grottammare” in collaborazione coi Musei Sistini.

Felicetti afferma: “Un esito inaspettato visto che non pensavamo di non poter far accedere delle persone per motivi di capienza della Chiesa. I Grottammaresi e non solo hanno risposto con entusiasmo alla nostra iniziativa, che ha voluto collegare cultura, arte, tradizione e spiritualità.”

L’artista Cacciagrano dichiara: “Ringrazio gli organizzatori che mi hanno accolto con molto affetto. Non mi aspettavo di vedere una Chiesa gremita per il mio concerto e dopo centinaia di tappe in giro per l’Italia sono molto contenta di aver potuto suonare anche a Grottammare per un evento così interessante su Papa Sisto V”.

Grande soddisfazione è stata espressa anche da Paola Di Girolami, Direttrice dei Musei Sistini: «Ringrazio gli organizzatori e in particolare Simone Incicco per aver coniugato la bellezza della musica con l’arte e la storia e Don Federico Pompei per averci accolti in questa splendida chiesa.Questo è stato un gesto concreto dove si è sostenuta sia la buona musica, con una magistrale arpista e sia i Musei che in questo periodo di emergenza hanno bisogno di particolare vicinanza”.

Tutti i presenti infatti hanno potuto ammirare le opere esposte in occasione della mostra dedicata a Papa Sisto V: un’esperienza, a detta dei presenti, emozionante e indimenticabile.

La serata è stata realizzata grazie al contributo della ditta Edil Tres e dell’8xmille alla Chiesa Cattolica.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.