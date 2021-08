SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Episodio di criminalità in pieno giorno in Riviera, il 10 agosto.

Nel primo pomeriggio la gioielleria “Malavolta”, situata al centro di San Benedetto, ha subito una rapina.

In fuga il responsabile. Bottino in fase di stima, sul posto le Forze dell’Ordine (Carabinieri e Polizia) per le indagini.

