ACQUAVIVA PICENA – Di seguito una nota del Comune di Acquaviva Picena, e del sindaco Pierpaolo Rosetti, diffusa il 10 agosto.

La dottoressa Mielli dell’Area Vasta 5 ci ha comunicato che in data 24 agosto a partire dalla ore 9 e fino alle 13, ci sarà il camper vaccinale ad Acquaviva Picena presso il parcheggio vicino al Centro Sportivo La Castagna. Una possibilità in più per vaccinarsi senza necessità di fare alcuna prenotazione.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.