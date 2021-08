SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Giovedì 12 agosto, alle ore 21, alla Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto, è in programma il quinto appuntamento di “Contatto e Amore”, la serie di incontri estivi su argomenti che mirano a promuovere una sana aggregazione, i valori dell’amore e del rispetto verso il prossimo, l’armonia nelle relazioni per contrastare la violenza e la prevaricazione, organizzati dall’Assessorato alla Pace e alle Pari Opportunità del Comune di San Benedetto del Tronto.

Protagonista di questo quinto incontro sarà il giornalista, critico musicale e scrittore Gabriele Antonucci, che svilupperà una riflessione su un tema di scottante attualità: “Il potere condizionante dei mass media. Le parole possono distruggere: l’esperienza di alcuni artisti (Martini, Califano, Masini, Jackson, Franklin)”. Introdurrà la serata Roberta Piergallini, giornalista, conduttrice, scrittrice e blogger.

Come di consueto, seguirà alla conferenza il momento musicale, questa volta affidato a Carl Fanini. Nato a New York, Fanini si è poi trasferito in Italia e da oltre venti anni vive a San Benedetto. Nel 1991 è entrato a far parte della Media Records e ha subito conosciuto il successo grazie al singolo “Ride Like The Wind”, che ha venduto oltre un milione di copie. Da qui altri successi e molte collaborazioni con vari artisti, come Gabry Ponte, Fargetta, Mauro Picotto, Alex Gaudino, Nari & Milani, Provenzano e altri.

Per partecipare è necessario prenotare ed esibire una delle Certificazioni verdi Covid-19 (green pass o tampone o certificato di avvenuta guarigione). È opportuno arrivare in anticipo rispetto all’orario di inizio stabilito. L’incontro si svolgerà anche in caso di maltempo.

Per informazioni e prenotazioni: 349 6952813

