RIPATRANSONE – La musica grande protagonista dell’estate picena.

Sabato 7 e domenica 8 si è svolta nel Comune di Folignano la prima tappa del 17 Festival: le band Esseho, Lorenzo Kruger, Comete e Merlot hanno conquistato il pubblico presente con le loro canzoni, già conosciute attraverso i canali Social totalizzando milioni di visualizzazioni e ascolti nonostante la giovane età.

Il 17 festival si sposta e farà tappa a Ripatransone nel restaurato “Anfiteatro delle Fonti” per una due giorni carica di musica: l’11 agosto saranno di scena la band Rezophonic con i Lacuna Coil conosciuti in tutto il mondo per il loro rock e giovedì 12 agosto saliranno sul palco Leo Gassmann, figlio e nipote d’arte.

Leo conosciuto tra il pubblico grazie alla partecipazione di XFactor prima e Sanremo Giovani dopo ed aprirà il concerto alla regina delle hit italo/portoghesi Gaia, vincitrice di Amici e protagonista dell’ultima edizione del Festival di Sanremo.

I biglietti delle due serate sono disponibili online e nelle rivendite Ciaotickets.

Per Info www.seventeeneventi.it e 3398207220.

