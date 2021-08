SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Arriva il “sciogliete le righe”.

Svincolati tutti i calciatori dell’As Sambenedettese, c’è la nota ufficiale della Figc.

Provvedimento inevitabile dopo l’esclusione della società del presidente Roberto Renzi dalla serie C.

Nel comunicato si legge:

“Il Presidente Federale

− visto il Comunicato Ufficiale n. 17/A del 16 luglio 2021, con il quale non è stata concessa alla società A.S. Sambenedettese S.r.l. la Licenza Nazionale 2021/2022, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Serie C, stagione sportiva 2021/2022;

− visto l’art. 110 delle N.O.I.F. d e l i b e r a lo svincolo d’autorità dei calciatori tesserati per la società A.S. Sambenedettese S.r.l”.

Atto firmato dal segretario generale Marco Brunelli e dal presidente Gabriele Gravina.

Per visualizzare il documento federale, clicca qui.

