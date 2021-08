SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sei serate ad ingresso gratuito di musica, teatro e cabaret sono in programma nel corso del mese di agosto al Paese Alto di San Benedetto del Tronto. Gli eventi sono organizzati dal Comune di San Benedetto del Tronto e dall’Associazione Arte Viva, con il Patrocinio di AssoArtisti (settore Adriatico), la collaborazione dell’Associazione Amici del Paese Alto e del Comitato di Quartiere.

Ecco gli eventi in programma.

Martedì 10 agosto: GRUPO SAMBA RIO quartet. Nato da un’idea di Bruno Marcozzi, Michela Farinelli e Mattia Parissi e dalla loro passione per il Brasile, il quartetto, con cui sarà presente anche Matteo Grandoni al basso, offrirà a pubblico un repertorio che ripercorre la cultura tradizionale brasiliana attraverso le inconfondibili sonorità che la contraddistinguono: bossanova, samba, samba canção, frevo, baião, e i brani dei più grandi autori brasiliani, da Jobim a Caetano Veloso, da Gilberto Gil a Ivan Lins, e quelli delle migliori interpreti, come Simone Bittencourt de Oliveira, Gal Costa, Rosa Passos, Nana Caymmi, Maria Rita, con l’intento di far conoscere una parte della grande varietà musicale di questo popolo.

Link prenotazioni gratuite: https://www.eventbrite.it/e/163336089641

Mercoledì 11 agosto: TRIO GIALESE. Nato nel 2019 e composto da Giacomo Lelli (flauto), Alessio Giuliani (violino) e Sergio Capoferri (fisarmonica), il trio proporrà un repertorio vasto e variegato che spazia dalla musica classica alle colonne sonore dei vari colossal e film, senza tralasciare i più importanti tributi a vari artisti e compositori.

Link prenotazioni gratuite: https://www.eventbrite.it/e/163338452709

Martedì 17 agosto: “FRANCESCA DA RIMINI… tragedia a vapore” a cura della compagnia teatrale “GLI O’SCENICI” (con la partecipazione della danzatrice Amar Shain). La trama: gli attori di una compagnia ‘italiana’, che la sera in cui si svolgono i fatti stanno per recitare la vera tragedia ‘Francesca da Rimini’, litigano tra loro e abbandonano il teatro. I tre attori comici napoletani, che con la lingua italiana hanno poco a che fare, sono costretti a provare per recitare, la sera successiva, la tragedia. Ai poveri e simpatici comici non resta altro che lasciarsi andare al proprio destino: cominceranno a provare con l’aiuto di un suggeritore un po’ “scemotto”.

Link prenotazioni gratuite: https://www.eventbrite.it/e/163350572961

Mercoledì 18 agosto ANGELO CARESTIA SHOW (cabaret, imitazioni, risate). Angelo Carestia è un comico a 360° e presenterà uno show dove, passando da una parte iniziale con un cabaret fresco e di attualità dove si toccano i vari luoghi comuni della nostra società e si entra in sintonia con gli spettatori, si va gradualmente a visitare, con le imitazioni, quelli che sono i famosi vip e cantanti. Per Angelo Carestia “Cabaret” vuol dire servizio, cioè servire la risata al pubblico presente in qualsiasi modo, cosa che sa fare con grande maestria.

Link prenotazioni gratuite: https://www.eventbrite.it/e/163339658315

Giovedì 19 agosto: DAVID MAZZONI trio concert. Gran finalista della nota trasmissione TV Italia’s Got Talent, il trentanovenne marchigiano, con un talento per la lirica, che ha ricevuto complimenti da ogni angolo d’Italia, si esibirà, accompagnato da due valenti musicisti, in successi nazionali e internazionali, cantati dai più grandi tenori di tutti i tempi.

Link prenotazioni gratuite: https://www.eventbrite.it/e/163342442643

Venerdi 20 agosto: “Ho un sassolino nella scarpa – l’irresistibile richiamo dello SWING!” E’ uno spettacolo di Musica – Teatro che utilizza queste due forme d’arte per raccontare le canzoni dello Swing italiano nato durante gli anni della seconda guerra mondiale, le canzonette, come venivano chiamate allora, scritte allo scopo di intrattenere, di divertire e di far sognare. Il progetto ha lo scopo di valorizzare uno Swing “made in Italy”, che non ha niente da invidiare a quello americano, consapevoli di avere un patrimonio musicale da salvaguardare e un’eredità da trasmettere e condividere.

Link prenotazioni gratuite: https://www.eventbrite.it/e/163351575961

In base all’ultimo decreto legge n.105 del 23.07.2021, anche per gli spettacoli all’aperto occorre il GREEN PASS che, in base all’art. 4, si può ottenere con le seguenti modalità: almeno una dose di vaccino (validità 9 mesi), essersi sottoposti a tampone molecolare o antigenico rapido (dopo il tampone, se negativo, si può richiedere il green pass, che sarà valido per 48 ore da quando si è fatto il tampone), essere guariti, da 6 mesi, da infezione da Sars-Cov2. Il green pass avrà un suo QR code che verrà controllato con la semplice app VERIFICAC19 (che non può memorizzare dati).

Ecco il link per recuperare il green pass ( anche per chi ha fatto il tampone): https://www.dgc.gov.it/spa/public/reqauth.

La prenotazione è obbligatoria ed è necessaria l’esibizione del “green pass” (obbligatorio da 12 anni in poi per spettacoli anche all’aperto) previa registrazione all’arrivo. L’ingresso agli spettacoli è dalle ore 20,00. L’organizzazione si riserva la possibilità di riassegnare i posti prenotati per chi si presenterà oltre le ore 21,15. I minorenni possono accedere all’area solo se accompagnati da un maggiorenne (genitore o con delega del genitore). Se impossibilitati a partecipare, si prega di ANNULLARE la prenotazione rientrando su eventbrite, cliccando sul proprio ORDINE, selezionando ANNULLA. Sono attivi anche il tel. 349.6158858 o la mail artevivaassociazione@gmail.com.

