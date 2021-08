Il 10 agosto a Pedaso, un’iniziativa organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il gruppo astrofili di Pedaso, che prevede una cena itinerante con degustazione di vini e l’osservazione del cielo con il telescopio

PEDASO –In occasione della notte di San Lorenzo, l’associazione Pro Loco Pedaso, in collaborazione con il gruppo astrofili di Pedaso, ha organizzato, il 10 agosto a Pedaso, un evento che coniuga buon cibo, ottimo vino in degustazione e l’osservazione della volta celeste. L’evento, dal titolo “Calici di San Lorenzo … e stelle cadenti”, avrà luogo nel suggestivo borgo marinaro di Pedaso, che rappresenta il suo forte legame con il mare e comprende un menù degustazione per una cena itinerante tra le vie del borgo abbinato ai vini delle cantine che parteciperanno all’iniziativa: Terra Fageto, Di Ruscio, Le Senate, Castrum Morisci e Germani. Dopo la cena, sarà anche possibile osservare il cielo con il telescopio sulla spiaggia Lungomare dei Cantautori e magari riuscire a vedere qualche stella cadente.

Non mancherà un’esposizione di opere di artisti locali che renderanno ancora più caratteristico il centro storico del paese che diventerà così la location ideale per un evento enogastronomico accompagnato dalla musica live della band The bad Brothers.

La cena con degustazione di vino costa €27,00, solo la degustazione di vino €15,00. È necessaria la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni: 0734/931631 e 3383644206 oppure direttamente sul sito di prevendita CiaoTickets.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.