GROTTAMMARE. L’Associazione Artistic Picenum e l’Amministrazione Comunale presentano “Buona la prima”, show ferragostano dedicato alla musica, danza ed umorismo.

Ospiti d’onore il duo Jalisse, in tournèe italiana con l’album “Voglio emozionarmi ancora”, che ha recentemente suscitato l’interesse del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per via della hit “Speranza in un fiore”, elogiata per la dedica al mondo della terza età in era Covid 19.

La coppia, composta da Alessandra Drusian e Fabio Ricci, celebre per aver trionfato a Sanremo nel 1997, porterà in scena il meglio del suo repertorio musicale, ricco di qualità ed originalità.

Spazio anche alla comicità grazie all’esibizione del talento marchigiano per eccellenza, ovvero Piero Massimo Macchini, autentico stand up commedian e volto social amatissimo dai giovani followers del neo umorismo.

La serata verrà condotta da Angelica Marcantoni e vedrà la partecipazione straordinaria di Miss Marche Lea Calvaresi, del front man dei Sugar Friends Berny Novelli e della coreografa Cristina Orsini.

Ingresso gratuito con green pass, dietro prenotazione obbligatoria presso l’app Eventbrite al seguente link: Buona la prima – spettacolo di varietà

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.