SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella mattinata di domenica 8 agosto la signora Adriana Moschetti ha ricevuto la tradizionale telefonata di auguri del sindaco Pasqualino Piunti per il suo 100esimo compleanno.

La signora Adriana è infatti nata a Ripatransone l’8 agosto 1921, ultima di otto figli di una famiglia in cui il papà è impiegato comunale e la mamma è insegnante elementare, o meglio maestra.

Di lei segue le orme: frequenta l’istituto magistrale e, giovanissima, vince il primo concorso per l’insegnamento. Per circa due anni lavora in scuole nella zona di Ripatransone e nel 1943 convola a nozze con Giorgio Boccabianca. Vince poi il concorso di ruolo e si trasferisce in Emilia Romagna: insegna a Pianoro per circa 40 anni.

Rimasta vedova nel 1957, resta a Bologna fino alla pensione che decide poi di trascorrere nella serenità della sua casa di San Benedetto del Tronto dove risiede tuttora.

