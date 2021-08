Presso il Cineteatro San Filippo Neri per ragazzi di età compresa tra gli 11 ed i 17 anni, bambini dai 5 ai 10 anni di età, adulti dai 18 anni in su

GROTTAMMARE – L’associazione culturale Caleidoscopio organizza stage estivi di teatro per bambini, adulti e ragazzi presso il Cineteatro San Filippo Neri, con il contributo della Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno.

Si inizierà con lo stage per i ragazzi, di età compresa tra gli 11 ed i 17 anni, dal 17 al 21 di agosto, tutte le mattine dalle 9:30 alle 12:30. A seguire invece lo stage per i bambini, dai 5 ai 10 anni di età, che partirà il 23 agosto fino al 27, tutti i pomeriggi dalle 15:30 alle 18:30. Per entrambi le iscrizioni sono da far pervenire entro il 14 agosto. Il costo complessivo della settimana di 15 ore è di €45.

Mentre per gli adulti dai 18 anni in su, lo stage riguarderà la voce e la presenza scenica e si articolerà in due moduli da due pomeriggi, venerdì 17 settembre, dalle 18:30 alle 20:30; e sabato 18, dalle 17:00 alle 19:00. Il costo è di €40 a modulo, con iscrizioni entro il 15 settembre.

I corsi prevedono un massimo di 15 iscritti ed un minimo di 7 partecipanti, ed una quota di iscrizione per i nuovi soci di 10 euro, valida fino a fine anno, sono inoltre previste promozioni famiglia.

Per le iscrizioni si possono contattare: Irene per i bambini al 3205308496 e Chiara per adulti e ragazzi al 3383894018.

Per frequentare lo stage sarà necessario esibire il Green Pass, salvo le persone sotto i 12 anni e gli esenti tramite certificazione medica.

