“Il Silenzio degli Invisibili”, a cura della Mauna Loa Edizioni, è un romanzo autobiografico in cui il protagonista, in cui molti di noi si possono identificare, è un “ex-ragazzo” delle Marche degli anni ’60 dall’atteggiamento mite ed introverso, che ha la sensazione di essere “invisibile” al mondo. Il libro sarà presentato in anteprima nazionale al Festival Letterario Riviera delle Palme il prossimo 20 agosto