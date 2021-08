CUPRA MARITTIMA – La consulta giovanile di Cupra Marittima e l’associazione Black Phoenix in collaborazione con Pro Loco e amministrazione comunale nei giorni di 9 e 10 agosto organizzano due serate speciali dedicato ai giochi da tavolo e all’intrattenimento ludico per grandi e piccoli.

Nell’ambito dell’intrattenimento rivolto ai ragazzi e ragazze, si è voluto allargare i propri orizzonti, cercando situazioni che potessero coinvolgere diverse fasce d’età, dai più piccoli agli adolescenti fino anche ai più grandi.

Tramite il gioco ludico e nello specifico il gioco da tavolo e di carte, si sono trovati in accordo con il realizzare due serate in cui far scoprire nuovi giochi che possano coinvolgere e far divertire i giovani e perché no,anche gli adulti.

Presso il campetto I Care (lungomare Nazario Sauro di Cupra) dalle 18 alle 24 di lunedì 9 e martedì 10 agosto.

