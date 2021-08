TERAMO – Affidati alla ditta Giancaterino Costruzioni s.a.s. – Drilling C.C.D. System Italia s.r.l. con una spesa complessiva di 912 mila e 236 euro, sono in corso i lavori di consolidamento e ripristino sulla provinciale 34, nel tratto fra il cimitero di Bisenti e il bivio per Arsita nel Teramano.

“Un cantiere importante che interesserà anche il ponte e che fa parte del pacchetto dei fondi sisma che gestiamo per conto dell’Anas quali soggetti attuatori – spiega il consigliere delegato Gennarino Di Lorenzo – sulla provinciale, che ha già visto un primo intervento, è previsto un ultimo lotto di lavori, praticamente dello stesso importo, che consegneremo a breve. In totale sulla 34 abbiamo investito 3 milioni di risorse”.

Per ragioni di sicurezza collegati ai lavori del cantiere la strada sarà interdetta al traffico dal 23 agosto e, salvo imprevisti, per i successivi 5 giorni lavorativi – venerdì 27 agosto – nel tratto compreso tra il cimitero di Bisenti (kmca 16+000) e il bivio per Arsita (Kmca 19+000).

