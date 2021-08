SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Domenica 8 agosto, alle ore 10, presso il ristorante Papillon di San Benedetto del Tronto, il regista e giornalista Franco Fracassi presenterà l’ultimo suo libro inchiesta dal titolo “I misteri di Wuhan”.

Il libro pone una delle delle domande fondamentali che riguardano l’emergenza ancora in corso: “come è cominciato tutto?”. Attraverso il metodo di lavoro rigoroso proprio del giornalismo d’inchiesta, basato sull’indagine sul campo, sulla raccolta di prove solide e di testimonianze dirette e verificate, quest’ultima fatica letteraria di Fracassi svela al lettore verità rilevanti e sconosciute sulla pandemia, offrendo la possibilità di un’analisi più approfondita ed ampia del fenomeno. Qualunque sia la posizione personale di ognuno di noi in merito alle scelte politiche, le cure e le soluzioni che riteniamo più o meno idonee per fronteggiare la situazione contingente, sicuramente dopo questo incontro nessuno guarderà più al virus con gli stessi occhi.

