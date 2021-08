SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Iniziativa sociale.

Domenica 8 agosto, alle ore 21.30, il Museo della Civiltà Marinara delle Marche si trasformerà in un teatro per accogliere l’associazione Ribalta Picena che delizierà i visitatori con l’ironia del vernacolo sambenedettese.

Un’occasione da non perdere per conoscere il patrimonio intangibile sambenedettese e vedere animarsi come per magia le postazioni del museo, per i turisti un modo per conoscere le tradizioni della città che li ospita, per i cittadini un modo per ricordare le proprie radici.

Prenotazione obbligatoria al 3534109069.

