MARTINSICURO – Sabato 7 agosto, alle ore 21.15, nella piazzetta lungomare Italia (incrocio via Fregene) di Martinsicuro sarà proiettato il film “Il diritto alla felicità” scritto e diretto da Claudio Rossi Massimi e prodotto da Lucia Macale per IMAGO Film, con protagonista l’attore Remo Girone. L’evento è organizzato dal Comune di Martinsicuro. Alla proiezione saranno presenti il regista Claudio Rossi Massimi, la produttrice del film, Lucia Macale, l’attore Didie Lorenz Tchumbu, la libreria La Torre, per la vendita dei libri, e l’editrice Valeria Di Felice, che, per la Di Felice edizioni, ha pubblicato il libro “Il diritto alla felicità”, scritto dallo stesso Claudio Rossi Massimi e tratto dall’omonima sceneggiatura.

“Il diritto alla felicità” è la storia di un’amicizia tra generazioni diverse, nazionalità diverse ed esperienze di vita diverse. Libero è un appassionato venditore di libri usati ed Essien è un ragazzino immigrato che vive in Italia da qualche anno. L’amicizia tra i due passa attraverso i libri che Libero presta ad Essien e la complicità tra loro cresce parallelamente alle emozioni che ciascuno di questi romanzi può regalare. Essien incontra l’occidente attraverso la sua letteratura, Libero porta a compimento il significato del suo nome cercando di fare di Essien un uomo libero. E anche se la vita, con i suoi comandamenti, porrà un finale malinconico, nulla è perduto dove ci sono complicità e affetto.

La prima internazionale del film, che è stato girato a Civitella del Tronto e a Teramo e i cui proventi andranno in parte all’Unicef, è stata lo scorso 23 aprile, in occasione dell’inaugurazione della decima edizione de “Il maggio dei Libri” e il 30 aprile il film è uscito nelle sale. Distribuito nel mondo da Rai Com, sarà trasmesso sulle reti generaliste Rai a partire da settembre e in pochi mesi ha già ricevuto numerosi premi, tra cui il Premio Troisi alla Regia, Miglior film Under The Stars Film Festival sezione De Niro, Miglior Film International Film Festival di Sezze, Miglior Film International Film Festival di Castellabate, Paladino d’Oro, Premio Regia al Tour International Film Festival.

Autore, sceneggiatore e regista, Claudio Rossi Massimi collabora in modo continuativo dal 1978 con la RAI, per la quale ha realizzato numerosi documentari storico-culturali trasmessi da RaiUno, RaiTre e Rai Storia e programmi di varietà e approfondimento, come il programma “RAI a quel paese”, varietà itinerante realizzato presso le tante comunità di italiani residenti all’estero. Per la radio ha condotto i programmi della prima e seconda rete ed è stato la voce di molte trasmissioni storiche di Radio RAI. Dal 2000 è direttore artistico della IMAGO Film, per la quale ha firmato 49 documentari, che hanno ottenuto numerosi riconoscimenti presso concorsi internazionali italiani ed esteri, come il Festival del Cinema Archeologico di Rovereto, “AcheoRoma e Cortocinema” e il Festival del Cinema Archeologico di Pesaro. Il suo “Per una Europa libera e unita” è stato presentato in prima visione assoluta presso il Parlamento Europeo di Bruxelles. Nel 2016 è uscito il suo primo lungometraggio per il cinema “La sindrome di Antonio”, di cui ha firmato soggetto, sceneggiatura e regia e con cui ha vinto come Miglior Film la XII edizione del Festival Internazionale d’Arte cinematografica di Imperia ed è stato selezionato per il N.I.C.E. Festival di Mosca e San Pietroburgo. Nel 2017 ha firmato la regia del docufilm “Papa Francesco. La mia idea di arte” tratto da un testo di Papa Francesco; nel 2018 e 2019 è stato direttore artistico dell’Italian Film Days a Cipro, in collaborazione con il Ministero degli Esteri e l’Ambasciata d’Italia a Nicosia, e nel 2019 direttore artistico del Festival del Cinema Italo-Azerbaigiano a Baku.

