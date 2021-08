SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Grandissima attesa per la terza ed ultima serata del Bff Music Fest di San Benedetto del Tronto dove il 7 agosto sul palco dell’Ex Stadio Ballarin di San Benedetto del Tronto salirà Gué Pequeno. Opening act del concerto sarà Sick Shera.

I biglietti per il concerto sono in vendita nei circuiti e punti vendita TicketOne e Ciaotickets (posto unico 29 euro) e sarà possibile acquistarli presso la venue del concerto la sera dell’evento. Il Bff Music Fest, il cui nome si ispira all’acronimo “Best Friend Forever”, nasce da un’idea di Alhena Entertainment e Ventidieci.

Gué Pequeno, figura di riferimento centrale che ad ogni sua singola release tra conferme e pluri-certificazioni, non ha mai smesso di tracciare nuovi percorsi e dettare nuove regole, quest’anno ha pubblicato via Island Records Gué Pequeno & Dj Harsh: Fastlife vol. 4 che segue e si aggiunge all’uscita dell’edizione celebrativa de Il Ragazzo D’Oro – 10 anni dopo, il suo primo album.

Esattamente come fu dieci anni fa, quando alla pubblicazione del suo primo progetto solista fece seguito Fastlife Vol. 3, il nuovo mixtape continua nella stessa tradizione, andando ad aggiungersi all’uscita dell’album che celebra i dieci anni di carriera dell’artista multi-platino.

Fastlife 4 è rap alla sua essenza, cinema di strada, asprezza del sottomondo e lifestyle esagerato raccontati con le figure retoriche della poesia moderna, dove ognuna delle strofe di Gué è stata registrata in presa diretta, in un solo takequando non addirittura in freestyle. Al suo fianco tra i produttori oltre ovviamente a Dj Harsh che con Guè ha sviluppato e firmato tutti i capitoli precedenti anche: PK, The Night Skinny e North of Loreto (nuovo progetto elettronico del leggendario rapper e producer Bassi Maestro) e nei featuring compagni di viaggio di primissimo piano come Lazza, Salmo, Marracash, Gemitaiz, Noyz Narcos, Rasty Kilo, MV Killa, Luché.

Sick Shera fa rap da circa 8 anni. In questo arco di tempo ha pubblicato due album e vari singoli. Si è esibito live in numerose occasioni, facendo l’opening di vari artisti come Noyz Narcos, Gemitaiz & Madman, Lazza , Capo Plaza, Ernia, Rkomi , Fred de Palmae anche lo stesso Gué Pequeno nel 2018, al BB (discoteca di San Benedetto del Tronto).

Ha avuto il piacere di collaborare con Claver Gold, rapper della zona presente in “Tradimento 10 Anni” di Fabri Fibra.

Nel 2019 ha firmato un contratto con Richveel, un’etichetta di Roma, con distribuzione Believe Music. Il BFF Music Fest è organizzato da Ventidieci e Alhena Entertainment.

