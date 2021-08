Alle ore 21.15, presso la chiesa San Giovanni Battista di Grottammare, l’artista Elena Cacciagrano si esibirà in un concerto d’arpa in occasione dei festeggiamenti in onore del quinto centenario della nascita di Papa Sisto V

GROTTAMMARE – Sabato 7 agosto, alle ore 21.15, presso la chiesa San Giovanni Battista di Grottammare, in occasione dei festeggiamenti in onore del quinto centenario della nascita di Papa Sisto V, l’artista Elena Cacciagrano si esibirà in uno straordinario concerto d’arpa. L’evento è organizzato dal Giornale Grottammare e dall’Associazione per Grottammare in collaborazione con i Musei Sistini, grazie all’idea di Marilisa Felicetti e al contributo della ditta Edil Tres e dell’8xmille alla Chiesa.

Il programma del concerto include musiche di Giulio Caccini e Giovanni Pierluigi da Palestrina nella prima parte, mentre nella seconda l’artista regalerà al pubblico “un repertorio non classico per mettere in luce diversi aspetti sonori dell’arpa moderna – come lei stessa ha spiegato.

Elena Cacciagrano affianca all’attività solistica quella di docente d’arpa, portando avanti il repertorio classico, anche se il suo interesse va prevalentemente al contemporaneo e al pop, motivo che l’ha spinta a debuttare nel 2017 con il quartetto d’arpe “Pop harps”, apparso di recente sulla rivista americana “Harp Column”, di cui è fondatrice e arrangiatrice. Con il quartetto ha svolto un’intensa attività concertistica nelle più prestigiose manifestazioni, tra cui il congresso internazionale TEDx, e ha lanciato il suo primo lavoro discografico “Pop harps live”, prodotto da Spray Records.

Grande soddisfazione è stata espressa da Paola Di Girolami, direttrice dei Musei Sistini: “Realizzare degli eventi culturali e musicali all’interno dei nostri spazi espositivi ha un grande significato, specialmente perché Grottammare, essendo la città natale di Sisto V, è la sede principale della nostra mostra. Credo che si possano gustare le opere esposte ancor meglio con la musica e che la dolce melodia possa far immedesimare il visitatore in quello che è il clima sistino.

Ascoltare la musica e guardare allo stesso tempo quel crocifisso del XIII secolo davanti al quale Felice Peretti ha pregato sarà senza ombra di dubbio un’esperienza emozionante e indimenticabile”.

Per informazioni e prenotazioni: 347/3907541

Nel rispetto delle nuove normative anti Covid sarà necessario esibire il “Green Pass”.

