SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Venerdì 6 agosto, alle ore 18,30, presso lo chalet Kontiki di San Benedetto del Tronto, nell’ambito del Festival Letterario “Riviera delle Palme”, a cura della Omnibus Omnes, avrà luogo un nuovo incontro dedicato alla celebrazione della Giornata ONU dei Popoli Indigeni, la cui data ufficiale è il 9 agosto, dove verrà presentato il libro “Spirito Lakota”, dell’artista Lakota Jim Yellowhawk, edito dalla sambenedettese Mauna Kea Edizioni.

In “Spirito Lakota”, l’artista Jim Yellohawk racconta la storia del suo popolo con la sua arte, cioè attraverso una raccolta di bellissime tavole a colori delle sue opere. Introdurrà l’evento la presidente della Omnibus Omnes, Raffaella Milandri, nota attivista per i popoli indigeni, e presenterà il volume Carla Civardi.

Sarà questa, quindi, un’altra occasione per tutti gli appassionati e per tutti coloro che si battono per l’eliminazione di qualunque disuguaglianza di partecipare a questa ricorrenza a favore dei diritti umani, già celebrata in passato dall’associazione Omnibus Omnes.

L’evento è gratuito e la prenotazione è obbligatoria e, anche se l’evento sarà all’aperto, la Omnibus si è già attrezzata nel caso il nuovo decreto renda obbligatorio il green pass.

