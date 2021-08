SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sembrano ormai spente e azzerate le speranze di vedere l’As Sambenedettese del presidente Roberto Renzi in Lega Pro.

“Anche il ricorso Samb è andato male”. Un’indiscrezione diffusa su Twitter alle 12.10 di oggi, 4 agosto, dal giornalista della Gazzetta dello Sport, Nicola Binda

E poco dopo l’ufficialità del Tar: rigettata la richiesta dell’As Sambenedettese. Di seguito il documento diffuso dalla giustizia amministrativa CLICCA QUI PER LEGGERE IL DOCUMENTO SUL SITO DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

E’ attesa una comunicazione ufficiale dall’As Sambenedettese dopo la sentenza del Tar: l’ultima carta da “giocare” potrebbe essere quella di appellarsi al Consiglio di Stato ma la Figc, nel frattempo, provvederà con il presidente Gabriele Gravina ai ripescaggi e alla composizione dei gironi di Lega Pro.

Intanto, da Roma, la solidarietà dei tifosi giallorossi al popolo rossoblu con uno striscione: “Non abbassare la testa per non perdere di vista l’orizzonte. Samb non mollate!”.

