Freddo, originario di Cupra Marittima, torna in Riviera con una seri di concerti e di brani per omaggiare le usanze e le storie locali

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il cantautore “Freddo“, originario di Cupra Marittima ma attivo da tempo nel Regno Unito, tornerà in Riviera per una serie di concerti con brani presi dal suo primo album “Due” e con testi inediti presi dalla sua nuova opera in lavorazione.

Quest’ultima è un progetto ambizioso e degno di nota perché racconta con cadenze più folk le storie di personaggi locali dimenticati, una piccola “Antologia di Spoon River” ambientata nel borgo antico di Marano.

Freddo, artista poliedrico che si occupa in prima persona anche della fotografia e regia dei suoi video, vanta collaborazioni musicali con artisti internazionali del calibro di Peter Gabriel e Beyonce, con importanti case discografiche e musicisti da tutto il mondo.

Accompagnato da musicisti locali di prim’ordine come: Gianluca Amabili alla chitarra, Marcello Piccinini alla Batteria, Roberto Sanguigni al basso, Paolo Partenza alle percussioni e dal pianista riminese Sam Rossini anche lui da tempo stanziato a Londra, Freddo si esibirà nei giorni:

Sabato 7 Agosto al Rifugio “Agrimusicismo Cantantonella” a Montegallo dalle ore 20.

al Rifugio “Agrimusicismo Cantantonella” a Montegallo dalle ore 20. Giovedì 12 Agosto alla “Festa Rossa” di San Benedetto del Tronto nella Pineta via Zara (di fronte allo Chalet il Pescatore).

alla “Festa Rossa” di San Benedetto del Tronto nella Pineta via Zara (di fronte allo Chalet il Pescatore). Venerdì 20 Agosto al Chiostro del “Polo Museale San Francesco” a Montefiore dell’Aso.

Il cantante cuprense sarà inoltre in diretta lunedì 9 agosto su Radio “Stazione41” di Fermo dalle ore 21.30 per parlare dei suoi brani e dei suoi progetti futuri, in calce i link per restare sempre aggiornati sulle iniziative dell’autore.

Youtube : https://youtube.com/c/FREDDOMUSIC

: https://youtube.com/c/FREDDOMUSIC Instagram : @freddo_art_uk

: @freddo_art_uk Facebook : @freddomusicUK

: @freddomusicUK Spotify: https://open.spotify.com/album/3xjdPkMStOYDBllFdjR2oG?si=eXclSMY4Qz6Q9DCdMybXUQ&dl_branch=1

