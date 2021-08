CAMPOFILONE – Il 6 agosto prenderà il via una sagra che non è come tutte le altre. I maccheroncini di Campofilone sono un pezzo di storia gastronomica del territorio, appartengono ad una tradizione culinaria che dura da secoli e che avrete la possibilità di gustare in uno dei borghi più suggestivi e più legati all’IGP a livello nazionale.

Le parole chiave, da oltre mezzo secolo sono continuità e tradizione: sì perchè nemmeno il covid lo scorso anno è riuscito ad interrompere la sagra che da 58 edizioni, offre la specialità rinomata in tutto il mondo.

E allora non resta che accaparrarvi gli ultimi posti disponibili, dal 6 al 9 agosto, tutte le sere a partire dalle 19:30. Ci saranno 2 punti distribuzione, uno appena fuori dal centro storico e l’altro dietro all’orto abbaziale.

Non ci sarà la prenotazione ma i posti saranno comunque controllati da accesso contingentato. Per accedere all’area degustazione saranno rispettate le misure vigenti anti covid (accesso con green pass o tampone negativo).

