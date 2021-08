Peccato però che le sue condizioni lascino a desiderare, sopratutto in alcuni punti, dove è presente spazzatura abbandonata a terra , una coltre di aghi di pino che ricopre la pista per macchinine , vicino ad un’altra struttura chiusa.

La pineta meriterebbe di essere valorizzata in toto, con una pulizia più meticolosa e puntuale e una gestione efficace di tutti i suoi spazi. Dietro alcune piante ci sono anche feci e fazzoletti, neanche fossimo in un bagno a cielo aperto. Tanti anche i vetri per terra, pericolosi per bambini ed animali, fortuna che almeno le siringhe non ci sono.