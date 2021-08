MONTEPRANDONE – A tre anni di distanza dall’uscita, “Oltre il gol”, il mediometraggio che parla di sport come crescita ed educazione, prodotto dalla Looks Video per la regia di Ernesto Vagnoni e girato a Monteprandone, ottiene due importanti riconoscimenti nazionali.

Coni (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e Figc (Federazione Italiana Giuoco Calcio) hanno riconosciuto e concesso il patrocinio al cortometraggio che dà voce alla storia e ai vissuti interiori dei ragazzi che praticano il calcio in società dilettantistiche, ma anche ai genitori e agli istruttori.

“E’ motivo di soddisfazione per me e per tutte le persone che hanno collaborato, a vario titolo al progetto, aver ottenuto un riconoscimento così importante – spiega il regista Ernesto Vagnoni – quando ho ricevuto la lettera del Coni a firma del Presidente Giovanni Malagò e quella della Figc a firma del Presidente Gabriele Gravina non potevo crederci. E’, infatti, una cosa eccezionale il fatto che vengano concessi riconoscimenti a progetti realizzati da soggetti terzi”.

“Voglio condividere la mia gioia con tutte le persone che hanno creduto fin dal primo momento in questo progetto. Ringrazio Fabio Luna, presidente del Coni Marche, e Floriano Marziali delegato Figc, che riconoscendo l’importanza educativa del documentario sono riusciti a conferirgli la doverosa visibilità a livello regionale e anche nazionale. Ringrazio anche il Sindaco di Monteprandone Sergio Loggi che nel 2018, fin da quando era vicesindaco e delegato allo sport, ha creduto in me, mettendo a disposizione impianti sportivi, luoghi del borgo e altre sale, per effettuare le riprese di Oltre il gol” prosegue il regista.

Ricordiamo, infatti, che il docufilm gode del patrocinio e del contributo del Comune di Monteprandone, ma anche dei Comuni di Ascoli Piceno, Castorano, Castignano,Castel di Lama, Sant’Elpidio a Mare, Castelfidardo; del Patrocinio del Comune di San Benedetto del Tronto e sostenuto da aziende private Liofilchem S.r.l.,Fainplast S.r.l., Marconi Freddeuropa S.r.l., BMB S.r.l., Linea Ufficio S.r.l.,Graziano Ricami S.r.l., Edil 2000, Cedi S.r.l.

“Oltre il gol mi ha dato davvero tanto come uomo e come regista – conclude Vagnoni – vedere ripagati i tanti sforzi fatti, mi spinge ad andare avanti nella mia attività. Attualmente il mediometraggio è proiettato in tutti i settori giovanili d’Italia per momenti educativi e di crescita. In questi giorni, inoltre, ho preso contatti con la Regione Marche, la Fondazione Marche Cinema e il BIM Tronto e spero che si possa lavorare insieme al mio primo lungometraggio di prossima uscita che affronta un altro tema molto importante, quello della tutela dell’ambiente”.

