Le sue parole: “Sono grato all’anonimo che sabato scorso, nel parcheggio antistante lo stabilimento balneare “Il Borghetto” e la contigua libera spiaggia, in Comune di Cupra Marittima, ha rinvenuto in terra l’orologio che avevo perduto”

CUPRA MARITTIMA – Ci ha scritto un lettore che vuole rivolgere pubblicamente i suoi ringraziamenti alla persona che ha ritrovato il suo orologio: “Voglio ringraziare pubblicamente l’anonimo che sabato scorso nel parcheggio antistante lo stabilimento balneare “Il Borghetto” e la contigua libera spiaggia, in Comune di Cupra Marittima, ha rinvenuto in terra l’orologio che avevo perduto, lo ha raccolto e l’ha lasciato sul muretto confinante con la massicciata ferroviaria, dove l’ho ritrovato. Ne sono stato meravigliato, perché simili comportamenti non accadono tanto di frequente, e felice perché sono molto affezionato a quell’orologio, al di là del valore venale dello stesso, per i tanti ricordi che racchiude e custodisce, scandendo il tempo che passa. E’ quindi giusto dire: non tutto è perduto!”

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.