GROTTAMMARE – Mercoledì 4 agosto, alle ore 18,30, presso il giardino comunale di Grottammare, nell’ambito della manifestazione “I mercoledì d’autore” organizzata dal Comune di Grottammare, Matilde Menicozzi presenta il suo ultimo romanzo dal titolo “La strologa”, edito da edizioni Lìbrati di Ascoli Piceno. L’ impaginazione e la grafica sono del professor Tonino Ticchiarelli e i disegni in copertina sono acquerelli della stessa autrice.

Dopo il successo della biografia di Erminia Zwiebler, arrivata alla sua terza edizione, la Menicozzi propone una storia che si muove tra mistero, sogno, visioni e singolari coincidenze in un avvincente gioco tra fantasia e realtà; la storia di una giovane donna che, in un momento difficile della sua vita, si mette sulle tracce della “Strologa”, misterioso e affascinante personaggio, e che, con coraggio e sofferenza, riprenderà in mano la sua vita, dando un messaggio positivo e pieno di speranza.

È gradita la prenotazione.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.