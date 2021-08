La compagnia folkloristica Li Matti di MonteCo ospite alla Picenum Talk per presentare la loro ultima opera editoriale “Un salto nel Folklore”, che vuole essere un’attenta sintesi della tradizione popolare delle Marche

GROTTAMMARE – La rubrica talk digital della Picenum Talk, da sempre attenta a scoprire e portare in scena le curiosità del mondo artistico locale, ha come ospite speciale la celebre compagnia folkloristica Li Matti di MonteCo.

La compagnia, ritenuta dalla critica un’eccellente esponente artistica delle usanze marchigiane, è stata accolta in occasione della presentazione del loro ultimo lavoro editoriale: “Un salto nel Folklore” edito dalla casa regionale Giaconi, già precedentemente presentato a Cossignano nella chiesa dell’ Annunziata.

Il libro vuole essere un’attenta sintesi della tradizione popolare delle Marche al fine di far conoscere alle nuove generazioni brani e usanze locali che altrimenti rischierebbero di essere perdute.

Nell’opera emerge chiaramente la nobile volontà della compagnia di far riemergere la socialità e la storia della famiglia colonica marchigiana, custode di valori e di virtuose identità.

A tal proposito esprime soddisfazione il presidente dell’Artistic Picenum Giuseppe Cameli il quale afferma: “Essere in grado di sfruttare le potenzialità digitali, offrendo al pubblico social la bellezza dei gruppi culturali della nostra regione, è per noi motivo di grande orgoglio. I tempi della pandemia hanno risaldato il legame con le nostre radici e l’interessante intervista alla portavoce Monia Scocco ne è un eccellente esempio. Ringrazio la Pro Loco di Cossignano per l’accoglienza e tutti i nostri followers . Abbiamo aperto un ciclo di talk artistico, sostenibile ed attento all’ anima culturale della nostra comunità”.

