Nei giorni di mercoledì 4, venerdì 6 e sabato 7 agosto, l’area dell’ex stadio Ballarin di San Benedetto recentemente riqualificata nello spazio del campo di gioco, accoglierà altrettanti concerti che vedranno protagonisti rispettivamente Myss Keta, Psicologi e Gue Pequeno.

La Polizia Municipale ha firmato un’ordinanza che vieta il transito veicolare in queste tre date lungo l’intera via Morosini (che costeggia ad ovest l’area dei concerti) a partire dalle ore 19. Chi viene da Grottammare dunque dovrà svoltare in via D’Annunzio fatta eccezione per chi deve lasciare l’auto nel parcheggio a nord del Ballarin e per i residenti. Si consiglia a chi arriva ai concerti in auto da sud di cercare parcheggio nell’area portuale e a chi viene da nord nell’area del centro commerciale “L’Orologio”.

“Non ci saranno punti vendita di prodotti alimentari per cui si consiglia di portare eventualmente con sé cibi e bevande, queste ultime ovviamente non alcoliche e in contenitori non di vetro” affermano dal Comune di San Benedetto tramite una nota diffusa il 2 agosto.

