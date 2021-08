PEDASO – Controlli delle Forze dell’Ordine nel fine settimana.

I carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno arrestato un 38enne di origine balcanica, residente in Germania ma latitante poiché condannato per vari reati commessi a Pedaso negli anni scorsi. E’ stato condotto in carcere a Fermo dove dovrà scontare la pena di otto mesi.

A Porto Sant’Elpidio nei guai 51enne per furti su auto in sosta, refurtiva di pochi spicci ma la denuncia è comunque arrivata ed eseguita dai militari.

