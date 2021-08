SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La giovanissima autrice Chiara Galiffa, già rivelazione del prestigioso concorso letterario “Opera Prima” quando ancora non aveva nemmeno compiuto la maggiore età, ha presentato al pubblico il suo romanzo d’esordio “Una Storia Gotica”, uscito nelle librerie e negli store online da febbraio, edito dalla “Mauna Loa Edizioni“.

Un titolo che da un lato mette in evidenza l’ambientazione dell’intreccio, con i protagonisti immersi nella cupa realtà vittoriana ottocentesca, ma che dall’altro, come rivela l’autrice stessa, cela dietro di se i due temi chiave del romanzo: la diversità e l’impossibilità per l’uomo di poter discernere il “bene” dal “male“.

L’amore per la scrittura, nasce in lei sin da piccola, ben prima di approdare tra le aule del liceo classico “Giacomo Leopardi” di San Benedetto, dove si è appena diplomata: “Scrivere è stato sempre un metodo di riflessione ed introspezione per conoscere meglio me stessa – racconta Chiara – mi ha permesso di vincere la timidezza”. Non sempre tuttavia i ragazzi riescono ad immergersi in questo mondo, vuoi per i troppi stimoli che la tecnologia offre, vuoi per l’impostazione precostituita del sistema scolastico attuale, che l’autrice commenta con estrema lucidità: “L’adolescenza è il momento in cui si prende consapevolezza di se e penso che scrivere sia fondamentale. Purtroppo ai giovani viene chiesto di farlo solo in maniera didascalica e, dovendo adeguarsi a dei titoli prestabiliti, l’ambito scolastico diventa spesso una gabbia per la creatività. Io stessa, pur amando la scrittura, mi sono trovata più volte a dover reprimere l’immaginazione per attenermi a delle tracce. Pertanto ritengo che sia importante affiancare ai classici temi didattici, anche quelli personali”.

L’idea originale del romanzo, nasce da un interesse quasi innato della giovane autrice verso il gotico, che, pur essendo uno stile apparentemente lontano dal nostro tempo, porta a riflettere pagina dopo pagina su tematiche quanto mai attuali: “Ho sempre amato le atmosfere macabre e cupe che hanno a che fare col sovrannaturale, ma che a volte sanno fungere anche da rifugio. Spesso la realtà concreta è ancora più misteriosa e spaventosa di quella immateriale. La protagonista, Meredith, ne è la prova: lei è stanca dell’ipocrisia aristocratica ottocentesca e trova conforto in un mondo parallelo considerato convenzionalmente mistico e maligno; in maniera antitetica chi, come George, viene visto da tutti come puro e morale, finisce per rivelare la sua natura mostruosa”.

Ecco quindi che accanto al tema della paura per il diverso, affiora quello della separazione tra “bene” e “male”, che secondo la scrittrice sono l’uno parte integrante dell’altro: “A mio avviso è impossibile dare delle definizioni precise di bene e male, in quanto non sono due entità distinte. Piuttosto ritengo che ognuna di esse abbia il potenziale per trasformarsi radicalmente nel proprio opposto”.

Sembra che nel personaggio di Meredith ci sia molto di Chiara stessa, non tanto per i connotati fisici che nel libro vengono solamente accennati, quanto più per la spiccata sensibilità e per la ricerca del “sublime” che sembrano avere in comune (“La mia mente entra in uno stato di sublime irrealtà, in cui la paura si tramuta nella più piacevole delle bellezze” – capitolo IX, Dal diario di Meredith Stevens). Inevitabile chiederle se i suoi studi classici, in particolare quello della filosofia kantiana che definisce i concetti di “Bello e Sublime”, abbiano in qualche modo suggestionato l’autrice: “Ho letto con molto piacere la “Critica del Giudizio” di Kant e penso che il gotico, come genere letterario, riesca a suscitare quella sorta di terrore in grado di affascinare di cui il filosofo parla. Inoltre credo ci sia bisogno di un risveglio collettivo della morale dentro di noi, poichè ancora oggi molti nutrono sentimenti di odio e di paura nei confronti della diversità. Sono molto legata anche ad Hegel, di cui mi affascina la sua visione dell’universo, e alla psicanalisi”.

Ora che ha concluso il liceo, Chiara non ha dubbi per la scelta dell’università: “Cosa farò a settembre? Studierò lingue orientali a Venezia. Il mio sogno nel cassetto è di diventare una traduttrice di testi letterari, magari dal cinese”.

