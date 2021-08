SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Samb Beach Soccer chiude al meglio la Coppa Italia 2021 di Mugnano a Napoli e vince 2-0 contro Terracina nella finale 3º-4º posto, oggi primo agosto.

I rossoblù, sconfitti dal Catania in semifinale, mettono in campo tanto orgoglio e ottengono un successo utile soprattutto per il morale in vista della lotta Scudetto in programma la prossima settimana con le finali a Lignano Sabbiadoro dal 6 all’8 agosto.

La Samb sblocca subito il match grazie al solito Pedro Moran, con l’1-0 che poi resiste fino al termine del secondo tempo. Nel terzo periodo arriva il gol di Alessandro Miceli, bravo a battere Costa e chiudere i giochi. Da segnalare anche la presenza in campo di entrambi i gioielli della ‘cantera’ rossoblù Cameli e De Baptistis, rispettivamente classe 2003 e 2004.

La carovana Samb è già ripartita per San Benedetto, domani giornata di riposo e martedì ultimo allenamento in Riviera prima della partenza per il Friuli.

