Il resoconto della manifestazione in Riviera, in molti per manifestare per i diritti LGBTQIA+

Di Lucia Franca Rozzi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il caldo non ha fermato l’onda arcobaleno, in tantissimi sono accorsi numerosi, oggi 31 luglio, a piazza Giorgini per manifestare per i diritti LGBTQIA+ che sono il cuore dell’evento. Presenti moltissimi giovani ma non solo.

Numerosi sono stati gli interventi dei rappresentanti delle associazioni locali, ad aprire liberə tuttə, il gruppo transfemminista internazionale del Piceno che ha organizzato questo primo pride nel Piceno, a seguire Casa Marcella, il collettivo transfemminista di Jesi, il segretario Arcigay di Ancona, Matteo Marchegiani, il segretario Marche Pride, Giacomo Galeotti e Marte Manca: il tutto presentato dalla drag queen Nausica Vamp.

Non sono mancati anche gli intermezzi musicali di Blue Pervinca, Perzo, Sanjo, Meynsense, Giovanni Smith e Simone e Elvira.

Di seguito le nostre foto

