CUPRA MARITTIMA – Tragedia lungo la costa nella tarda mattinata del 31 luglio.

Malore fatale in spiaggia a Cupra Marittima, vicino alla concessione 23, per un uomo: vani, purtroppo, i soccorsi dei presenti e del 118 giunto sul posto in ambulanza.

La vittima era solo e con probabilità è un turista sulla sessantina e passa di anni. Si stanno cercando conoscenti e familiari.

