Sarà martedì 3 agosto, alle ore 21,15, presso la Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto, il primo appuntamento di In Art, la rassegna letteraria e musicale organizzata dall’associazione culturale Rinascenza, con la direzione artistica di Annalisa Frontalini. La rassegna ha il patrocinio e il sostegno del Comune di San Benedetto del Tronto e del Consiglio Regionale-Assemblea legislativa delle Marche e come sponsor ufficiale lo Studio Latini di Alba Adriatica.

Questa prima serata sarà dedicata all’”Americano di Napoli”, Renato Carosone, in occasione del centenario della sua nascita e avrà come ospiti il suo biografo ufficiale, Federico Vacalebre, che presenterà il libro “Carosone 100. Autobiografia dell’Americano di Napoli” (Gruppo Albatros-Il Filo), e il musicista Lorenzo Hengeller con “Invadenze”, concerto dove non mancherà un omaggio approfondito a Carosone. Dialogherà con loro il magistrato e poeta Ettore Picardi.

Federico Vacalebre è redattore e critico musicale di “Il Mattino”. Biografo ufficiale di Renato Carosone e direttore artistico del Premio Carosone, gli ha dedicato libri, documentari, mostre e radiodrammi. Ha lavorato per Rai, Mediaset e diverse emittenti radiofoniche e televisive libere e ha scritto libri su Clash, Pino Daniele, Fabrizio De André e il fenomeno neomelodico. È consulente dell’Archivio Sonoro della Canzone Napoletana sin dalla sua fondazione e coautore del soggetto e della sceneggiatura di “Passione”, film di John Turturro sulla canzone napoletana.

“Carosone 100. Autobiografia dell’Americano di Napoli” (Gruppo Albatros-Il Filo) propone, a cento anni dalla sua nascita, l’autobiografia del primo grande mito del cantautorato italiano, curata dal suo biografo, Federico Vacalebre, e arricchita da una prefazione inedita di John Turturro. La storia di un napoletano che portò nel mondo degli anni ’50 la nostra canzone popolare, aprendola ai concitati ritmi americani e spingendola a reagire alla depressione del dopoguerra. Compositore, pianista, performer, Renato Carosone, nome d’arte di Renato Carusone, ha cantato con leggerezza e ironia le storie del nostro Paese nelle sue composizioni realistico-surreali, mettendo insieme jazz, ritmica nordafricana, virtuosismi napoletani, pianismo e armonie strumentali e regalandoci melodie ancora oggi inconfondibili e le più suonate nel mondo. Geniale innovatore, virtuoso armato di sorriso, Carosone ha sancito un nuovo genere musicale attraverso la commistione di materiali sonori diversi e la capacità di metterli in scena come brandelli dell’umana canzone, precursore e maestro assoluto del teatro canzone e ispiratore di diverse generazioni di artisti.

Lorenzo Hengeller, a dispetto del cognome e forse di se stesso, è napoletano. Si è laureato in lettere moderne all’università Federico II di Napoli con una tesi su “Blob” di rai Tre e ha insegnato lettere moderne. Ha vinto il Premio Carosone 2007 e del referendum della rivista/website Italia All about Jazz sui migliori dischi del 2007 tra i quali figura “Il giovanotto matto”. Il “Canzoniere minimo leggero” è stato scelto da Marco Ranaldi come Top Record 2010 sulla classifica di “alias” del Manifesto e come miglior brano da Monica Nonno per “alza il volume” su Radio Rai 3. Ha pubblicato cinque dischi a proprio nome (“Parlami Mariù… ma non d’amore!”, “Il giovanotto matto”, “Canzoniere minimo leggero”,“ Gli stupori del giovane Hengeller”, “Piano Napoli”).

Ha collaborato e duettato con numerosi artisti come Stefano Bollani, Bruno De Filippi, Antonio Sinagra, Mario Scarpetta, Angela Luce, Enrico Rava, Fabio Concato, Peppe Servillo, Raiz, Gigi D’Alessio, Enzo Gragnaniello, Daniele Sepe. Ha partecipato per la Warner Music al disco-tributo a Lelio Luttazzi, per “pianoforte e amici”, insieme a nomi come Mina, Fiorello, De Sica, Simona Molinari.

Stefano Bollani circa lo spirito musicale di Hengeller ha detto: “Lorenzo rivitalizza le canzoni dell’epoca di sua/nostra nonna con un occhio affettuoso e l’altro ironico, senza indulgere in quella retorica che purtroppo è il tratto distintivo di quasi tutti quelli che si avvicinano al passato della musica leggera italiana”. Si è esibito su palchi prestigiosi come Pomigliano Jazz, dal Club Tenco in Valcamonica “Dallo showman allo sciamano”, ma anche al Festival internazionale di Ravello, all’Auditorium Parco della Musica, al “Bollani and Friends” al teatro Verdi di Firenze, all’Arena Flegrea per il premio Carosone dedicato ai 100 anni dalla nascita del pianista.

Per la tv, Hengeller si è esibito dal vivo in prima serata alla “Canzone segreta” su Raiuno con Serena Rossi dove ha fatto una sorpresa a Gigi D’Alessio suonando Carosone, a Buon Pomeriggio per Maurizio Costanzo, poi a Viva Radio2 e Edicola Fiore con Fiorello. Inoltre è ospite in studio a via Asiago insieme a Luciana Littizzetto (che inserisce a Radio DeeJay lo stesso brano nella sua personale playlist). Pianista fisso Con Michele Santoro e Vauro per il programma ” Servizio Pubblico” su La 7, è stato ospite della nuova edizione del programma “Sostiene Bollani” su Rai tre, è diventato il pianista resident nelle due edizioni del programma “Alle falde del Kilimangiaro” su Rai Tre con Licia Colò e Dario Vergassola.

Non solo: Hengeller è stato ospite live di programmi come “Linea Notte” su Rai3 con Maurizio Mannoni, “Zazà” (Radio3), “Start” (Radio 1), “L’Ottovolante” (Radio 2), “TG2 – servizio di Francesco Festuccia”, “Diesel” (Isoradio Rai) e “La stanza della musica”. Da alcuni anni per il teatro Augusteo e il Trianon è arrangiatore di un musical su Renato Carosone, scritto da Federico Vacalebre e con la regia di Nello Mascia, con Andrea Sannino. Hengeller ne ha curato tutti gli arrangiamenti e le parti musicali.

Nel concerto “Invadenze”, in cui si esibirà il 3 agosto a In Art, Hengeller presenterà brani sia editi che inediti, in cui mescolerà con il pianoforte le invadenze che coltiva: il jazz nella canzone, lo swing nelle storie “surreali”, il doppio senso dentro il senso unico della leggerezza, passando tra i “classici” del suo repertorio, come “Guapparia 2000”, “Lo swing del giornalaio”, “Embè”, fino a brani del nuovo disco, come “Il bacio pletorico” e “Preferisco la gassosa”, senza dimenticare un omaggio approfondito a Renato Carosone. Il concetto di invadenza, come lui stesso ha affermato, è per lui rivoluzionario, ma anche caratteriale, dal momento che è nato a Napoli, una città invadente in tutto, e soprattutto nella musica. Un concerto che nasce dallo stupore e dalla voglia di raccontarlo. Uno stupore vero, fatto di memoria e non di novità.

L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria. In caso di pioggia si svolgerà presso il Teatro Concordia di San Benedetto del Tronto.

