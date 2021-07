SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Siamo veramente felici di comunicarvi che Gaetano ha superato brillantemente l’infarto e adesso sta bene”.

Così, poco prima delle 12 del 31 luglio, il gruppo Stadio su Facebook: “L’abbiamo sentito via telefono e ringrazia tutti per l’affetto e le belle parole spese per lui”.

“Ci uniamo anche noi ai suoi ringraziamenti che condividiamo pienamente, in queste ore difficili il vostro supporto ci ha aiutato tanto, vi teniamo aggiornati” si legge nella nota diffusa sui Social.

Gaetano Curreri, leader degli Stadio, era al Paese Alto di San Benedetto del Tronto in piazza Bice Piacentini e stava concludendo il concerto per la kermesse “Nel cuore, nell’anima” prima di essere colto dall’improvviso malore che l’ha costretto al ricovero all’ospedale di Ascoli Piceno.

